160 يوما على العدوان.. والاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال عدوانه الدامي على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والإصابات ضد المدنيين العزل والجوعي، ودمارا واسعا لليوم الـ160 على التوالي.

وارتقى9 مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة العطار في مخيم البريج وسط قطاع غزة، فيما قصفت مدفعية الاحتلال شرق رفح.

وأصيب عدد من المواطنين في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة أبو سيف في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال عدة غارات على الشيخ ناصر وأحياء شرقي خانيونس، في حين قصفت مدفعيته بيت حانون.

وأصيب ثلاثة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الطبايبي في منطقة السكة شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

ومع ساعات الفجر الأولى ليوم الخميس، استهدف قصف مدفعي إسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واقترفت قوات الاحتلال مجزرة على دوار الكويت جنوب غزة ضد منتظري المساعدات أسفرت عن 6 شهداء وأكثر من 60 إصابة في حصيلة غير نهائية.

وشن الاحتلال غارة على شارع يافا قرب جباليا شمالي قطاع غزة، ما أدى لاندلاع حريق في المكان، كما شن طيران الاحتلال على محيط المستشفى المعمداني في غزة.

كذلك قصف جيش الاحتلال أرضا زراعية في محيط بوابة صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية في رفح جنوب القطاع.

واستشهدت طفلة إثر استهداف الاحتلال منزل عائلة عكاشة في منطقة القصاصيب بمخيم جباليا شمال القطاع.

وأصيب عدد من المواطنين جراء إطلاق نار وقصف مدفعي إسرائيلي قرب محطة أبو جبة ودوار الكويت جنوبي مدينة غزة.