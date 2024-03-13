معروف: أكثر من ٧٠٠ ألف مواطن في شمال القطاع يعانون حرب تجويع واضحة

فلسطين اليوم

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف: إنه "في ضوء الحديث عن إنطلاق سفينة محملة بالمساعدات من ميناء لارنكا القبرصي متوجهة لغزة؛ فإننا نؤكد حتى اللحظة ضعف جهود إغاثة شعبنا وبقائها دون الحد الادنى المطلوب أمام الكارثة الإنسانية التي تعصف بشعبنا، سيما شمال غزة الذي يعاني فيه أكثر من ٧٠٠ ألف مواطن حرب تجويع واضحة".

وأضاف معروف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، "بحسب ما تم الإعلان عنه فإن حمولة السفينة لا تزيد عن حمولة شاحنة أو شاحنتين وستستغرق أيام ولا يُعلم حتى اللحظة أين سترسو وكيف ستصل لشاطئ غزة، فضلا عن أنها ستخضع للتفتيش من قبل جيش الاحتلال، وعليه تصبح جدوى هذه الآلية محل نظر والأجدر بالجميع الضغط على الاحتلال لادخال قوافل المساعدات برا وعبر المنافذ المعروفة كرفح وكرم ابو سالم أو تفعيل معابر المنطار والشجاعية وبيت حانون".

وتابع رئيس الإعلام الحكومي: "يجب أن يتداعي المجتمع الدولي عاجلا وقبل فوات الأوان لإنقاذ من يموتون جوعا وأفضل وسيلة لذلك هو عمل المعابر البرية بصورة تسمح بادخال سريع لآلاف شاحنات المساعدات والإغاثة التي تصطف على الجانب المصري من معبر رفح ويرفض الاحتلال إدخالها، ضاربا بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية، دون الاكتراث بالواقع الإنساني المنكوب شمال القطاع".