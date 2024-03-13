حرب التجويع.. عدوان للاحتلال يستهدف مقراً لتوزيع المساعدات تابع للأونروا في رفح

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزّة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 31272 شهيداً و 73024 إصابة.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي، أنّ 72% من حصيلة ضحايا العدوان هم من النساء والأطفال.

وأشارت الوزارة إلى أنّ الاحتلال ارتكب خلال الساعات الـ24 الماضية، 10 مجازر ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 88 شهيداًو135 إصابة، لافتةً إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدنيإليهم.

ومن جهته، أكد مصدر صحافي ارتقاء 4 شهداء وتسجيل عدّة إصابات في قصف الاحتلال مقرّ توزيع مساعدات تابع "للأونروا" وسطمدينة رفح جنوبي القطاع.

وارتقى شهيد على الأقل في القصف الإسرائيلي الذي استهدف سيارة على طريق ميراج جنوب خان يونس جنوبي قطاع، وأطلق الطيرانالمروحي الإسرائيلي النار في اتجاه المناطق الشمالية الشرقية لخان يونس.

وارتقى 3 شهداء في قصف الاحتلال على حيّ الزيتونجنوبي شرقي مدينة غزّة، وفق المصدر الصحافي.

27 شهيداً من سوء التغذية

هذا وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة استشهاد 27 طفلاً نتيجة سوء التغذية وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفالشمالي غزة، وذلك نتيجة العدوان والحصار الإسرائيليين.

وأضاف أنّ "آلاف الأطفال يعانون من مضاعفات نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاص بهم شمالي غزة"، مطالباً المؤسسات الأمميةومؤسسات الطفولة حول العالم بتوفير حليب للأطفال في تلك المنطقة.

وفي وقت سابق، كشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، عن أنّ عدد الأطفال الذينقتلتهم "إسرائيل" في قطاع غزة في فترة تزيد على 4 أشهر يتجاوز عدد الأطفال الذين قتلوا من جراء كلّ الحروب حول العالم خلال 4 سنوات.

ووفق أرقام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهد 13500 طفل فلسطيني منذ السابع من أكتوبر 2023 ولغاية 10 آذار/مارسالجاري.