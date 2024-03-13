مستوطنون يقطعون 50 شجرة زيتون جنوب نابلس

الساعة 02:49 م|13 مارس 2024

فلسطين اليوم

وأفاد رئيس مجلس قروي مجدل بني فاضل رامي نصار بأن مستوطنين من مستوطنة "مجدليم" الجاثمة على أراضي قرى جنوب نابلس، أقدموا على تحطيم وتقطيع 50 شجرة زيتون ولوزيات، تعود للمواطن طارق الخطيب.

وأشار نصار إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي يعتدي فيها المستوطنون على الأشجار في أراضي البلدة خلال أسبوعين.

وبين أن اعتداءات المستوطنين تتصاعد بشكل مستمر ضد المزارعين في البلدة، حيث أقدم المستوطنون في الاعتداءات السابقة على رعي أغنامهم وأبقارهم في الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية.