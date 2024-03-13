الصحة: 88 شهيدًا و135 إصابة خلال 24 ساعة في غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بارتكاب قوات الاحتلال عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 88 شهيدًا و135 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت الصحة، في تصريح مقتضب، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31272 شهيدًا و73024 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن 72% من ضحايا العدوان على غزة هم أطفال ونساء.