7565 حالة اعتقال في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي

فلسطين اليوم

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 7565 مواطنا من الضفة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأضافا، أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال، منذ يوم أمس، 10 مواطنين على الأقل من الضّفة، بينهم السيدة فاطمة خليل النواجعة من بلدة يطا جنوب الخليل، وهي شقيقة الأسير عيسى النواجعة المعتقل منذ عام 2007، والمحكوم بالسجن لمدة 30 عاما.

وتركزت عمليات الاعتقال في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات: رام الله، وجنين، وطوباس.

ونوها إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن أُفرج عنهم لاحقا