تشييع جثماني الشهيدين ربيع النورسي وزياد أبو الهيجا في جنين

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة من أبناء محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين الشابين ربيع سليم النورسي (22 عاما)، ومحمود زياد أبو الهيجا (36 عاما)، اللذين استُشهدا برصاص الاحتلال فجر اليوم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى جنين الحكومي، بمسيرة جابت شوارع المخيم، حيث ردد خلالها المشاركون الهتافات المنددة بالاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.

وتوجه موكب التشييع نحو منزلي عائلتي الشهيدين في المخيم، وألقيت عليهما نظرة الوداع، قبل أن ينطلق المشيعون نحو مسجد المخيم الكبير، حيث أقيمت عليهما صلاة الجنازة، ومن ثم تمت مواراتهما في ثرى مقبرة الشهداء.

وكان الشهيدان، قد ارتقيا متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، فيما أصيب 4 آخرون وُصفت جروحهم بين متوسطة وخطيرة، بعد استهدافهم أثناء تواجدهم في مستشفى خليل سليمان الحكومي