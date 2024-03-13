نقل الأسير المريض وليد دقة الى المستشفى

فلسطين اليوم

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، إلى مستشفى "أساف هاروفيه" في الرملة بسبب تدهور حالته الصحية، للمرة الثانية خلال أسبوعين.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصلحة السجون تمنع محامي الأسير "دقة" من زيارته، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية حرجة جداً للأسير وليد دقة، وتتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ حياته.

وأنهى الأسير "دقة" محكوميته الفعلية منذ 24 آذار 2023، ويدخل بعد عشرة أيام عامه التاسع والثلاثين في الأسر.

وكانت "المحكمة العليا" رفضت الإفراج عنه في 20 تشرين الثاني 2023، ولا تزال تحرم عائلته من زيارته منذ أكثر من خمسة أشهر.