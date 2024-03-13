"وول ستريت جورنال": المساعدات الجوية لغزة لا تحل المجاعة

فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأميركية، أنّ إرسال المساعدات بالطائرات إلى قطاع غزة يعد أمراً مكلفاً وخطيراً وغير كاف.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، عن جماعات الإغاثة قولها إن عمليات التسليم بالشاحنات على نطاق واسع هي وحدها القادرة على منع المجاعة.

واستغرقت الرحلة الجوية التي تقل المساعدات من الأردن إلى غزة ساعتين، وفقاً للصحيفة، وكلفت نحو 30 ألف دولار وتطلبت طاقماً مكوناً من 9 أفراد من ذوي الخبرة.

وبحسب الصحيفة، كانت حمولتها البالغة 3.2 طن كافية بالكاد لإطعام 4000 شخص في المنطقة المحاصرة.

وبدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها العرب والأوروبيون في تكثيف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية هذا الشهر، وفقاً لـ "وول ستريت جورنال"، لكن الجهود بالكاد تحقق أي تأثير في أزمة المجاعة التي أثارتها الحرب.

وقبل الحرب، بحسب التقرير، كانت غزة تعتمد على ما متوسطه 500 شاحنة توصيل يومياً.

وقال ديف هاردن، المدير الإداري لمجموعة جورج تاون الإستراتيجية والمدير السابق لبعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إن عمليات الإنزال الجوي باهظة الثمن وخطيرة وغير فعّالة في تخفيف الأزمة في غزة.

وذكر أنّ إدارة بايدن كانت تستخدمها "للتغطية على فشل سياسي هائل" في عدم بذل المزيد من الجهد للضغط على الحكومة الإسرائيلية لتلبية الاحتياجات الإنسانية.