مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن 212 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى، حيث فرضت قيودا على دخول المصلين في شهر رمضان المبارك، بحيث سمحت للرجال من سن 55 وما فوق، والنساء من سن 50 وما فوق، والأولاد دون سن الـ10.

كما أحاطت قوات الاحتلال السور المحاذي للمسجد الأقصى في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة، بهدف منع دخول المصلين للأقصى.

وبالتزامن مع حلول شهر رمضان، نشرت سلطات الاحتلال 23 كتيبة في أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال قد أعاقت، الأحد الماضي، دخول مئات المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة التراويح، واحتجزت المواطنين على أبواب المسجد الأقصى، وأعاقت وصولهم.

وتفرض قوات الاحتلال حصارا مشددا على المسجد الأقصى منذ خمسة أشهر وتمنع الدخول إليه، وقد أصدرت عشرات أوامر الإبعاد بحق مقدسيين، من أجل منعهم من الصلاة خلال شهر رمضان.