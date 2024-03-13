159 يوما على العدوان.. والاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين في قطاع غزة

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على أنحاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفا المدنيين العزل والجوعى، ومخلفا عشرات الشهداء والإصابات ودمارا واسعا لليوم الـ159 على التوالي.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق العائلات في دير البلح ما أسفر عن 11 شهيدا من عائلة الأطرش، معظمهم من النساء والأطفال.

واستهدف الاحتلال ثلاثة منازل جنوب دير البلح تعود لآل القدرة وآل اليازوري وآل أبو سنجر، حيث تم انتشال ١١ شهيدا من منزل القدرة وانتشال ٧ شهداء من منزل أبو سنجر فيما بقي أكثر من ٢٥ شهيداومفقودا أسفل ركام منزل عائلة اليازوري.

وأعلنت نقابة الصيادين استشهاد الصيادين الشقيقين محمد ويوسف عادل السيد أبو ريالة بعد استهدافهما من زوارق الاحتلال خلال عملهما في بحر النصيرات.

وفي خان يونس، جنوب القطاع، قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف محيط مدينة حمد شمالي غربي المدينة.

كنا نسف جيش الاحتلال منازل سكنية شرق خانيونس.

وارتقى سبعة شهداء من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل عائلة عزام في حي الزيتون بمدينة غزة.

كذلك ارتقى مواطنان وأصيب اربعة أطفال من أسرة واحدة إثر استهداف الاحتلال منزل عائلة لولو في حي الدرج شمال مدينة غزة.

وكان سبعة مواطنين ارتقوا من عائلة السقا في قصف مماثل على حي الزيتون جنوب غزة.