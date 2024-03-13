شهيدان وإصابتان في قصف الاحتلال سيارة قرب مدخل مخيم الرشيدية جنوب لبنان

فلسطين اليوم

استشهد اثنان وأصيب آخران في استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ سيارة، صباح اليوم الأربعاء، على مفرق الحوش قرب مدخل مخيم الرشيدية عند المدخل الجنوبي لمدينة صور جنوبي لبنان

وأعلن الدفاع المدني استشهاد اثنين وإصابة اثنين آخرين بالغارة التي أدت إلى احتراق السيارة بالكامل.

وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن الشهيد الأول المستهدف داخل السيارة هو فلسطيني من مخيم الرشيدية، والشهيد الثاني عامل سوري صودف مروره على دراجته النارية.

كذلك، شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدتي اللبونة، وعلما الشعب.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال سهل مرجعيون، تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية.