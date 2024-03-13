وسط مواجهات واشتباكات مسلحة.. قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأربعاء، سبعة مواطنين خلال عمليات دهم وتفتيش بأنحاء متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة، ودهمت العديد من المنازل وفتشتها واعتقلت كلا من الشيخ صلاح فرحان علقم، ونبيل مرشد عوض، ونجله عبد الله، وأحمد سمير الصليبي، وثائر تيسير اخليل.

ودهمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد فادي جمجوم في مدينة الخليل، واحتجزت أفراد أسرته، وأخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه في وقت لاحق على خلفية تنفيذه عملية إطلاق نار قتل فيها جندي ومستوطن وأصيب 4 اخرون قرب مدينة أسدود المحتلة الشهر الماضي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عارورة شمال رام الله، وسط مواجهات مع المواطنين، واعتقلت الشاب عبادة ناصر العاروري بعد مداهمة منزله في البلدة.

ودهمت منزل الأسير نادي عوض ببلدة بدرس غرب رام الله.

ودارت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحامها مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب أحمد الكعبي عقب مداهمة منزله في مخيم بلاطة شرقي نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة من عدة محاور وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين، ونفذت عمليات دهم لبعض المنازل، كما جرفت عدة شوارع وألحقت أضرارا فادحة بأحد المحلات التجارية وممتلكات المواطنين.

كما دهمت قوات الاحتلال عدة منازل في الجبل الشمالي بمدينة نابلس، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.