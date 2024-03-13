إصابة جنديين للاحتلال في عملية طعن بالقدس والاحتلال يطلق النار على المنفذ

فلسطين اليوم

أعلنت شرطة الاحتلال إإصابة جنديين في عملية طعن عند حاجز النفق جنوبي القدس المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية إن منفذ العملية وصل إلى الحاجز على متن دراجة كهربائية ثم ترجل عنها ونفذ عملية الطعن قبل أن يطلق الجنود النار عليه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصادر طبية أن المصابين نقلا إلى أحد مستشفيات القدس وجراح أحدهما متوسطة. وقد استدعيت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.

والمصابان هما جندي وجندية وإصابتهما بين متوسطة وخفيفة.

وبحسب المصادر جرت علمية الطعن على حاجز النفق، الذي يقع على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل، وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ.

ويشهد هذا الحاجز أكثر من عملية طعن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.