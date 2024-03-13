إعلام عبري: إطالة الحرب ستؤدي إلى تراجع التعاطف العالمي مع "إسرائيل"

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، في اليوم 159 من الحرب على غزة، أنّه كلما طال أمد هذه الحرب في ظل غياب الاستراتيجية الواضحة فإنّ الضغط يزيد على "إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة، اليوم الأربعاء، أنّ إطالة الحرب دون تقديم خططٍ لما يسمى "اليوم التالي" يؤدي إلى تراجع تأييد "إسرائيل" في العالم وتزايد الضغط العالمي عليها، وذلك إضافة إلى تزايد الأصوات الداعية إلى وقف الحرب.

ومع دخول العدوان شهره السادس دون تحقيق أهدافه المعلنة، ولا سيما "القضاء على المقاومة في غزة"، تتسع فجوات الخلافات الداخلية بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن العديد من الملفات المتعلقة بالحرب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، تطفو الخلافات بين الإدارة الأميركية ورئيسها جو بايدن وبين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، على السطح.