شهيدان و4 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم جنين

فلسطين اليوم

استشهد شابان وأصيب أربعة آخرون ، فجر الأربعاء، برصاص قناصة الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفى الحكومي في جنين، بعد ساعات من استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلان في حادثين منفصلين بالقدس المحتلة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد الشابين ربيع النورسي، ومحمود أبو الهيجا، متأثرين بجروحهما برصاص الاحتلال، وإصابة 4 آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وخطيرة.

وقال شهود،إن قوة من جيش الاحتلال تقدمت باتجاه مستشفى خليل سليمان الحكومي، وفتحت النار بصورة مباشرة صوب مجموعة من المواطنين كانت تقف أمام قسم الطوارئ بالمستشفى، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح، وأعلن عن استشهاد اثنين من بينهم لاحقا متأثرين بجروحهما.

وأوضح الشهود أن من بين الإصابات: إصابة في القدم اليسرى، وإصابة في اليد، وإصابة في الكتف، وإصابة أسفل الظهر.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها في جنين تعاملت مع 3 إصابات إحداها خطرة نقلت إلى المستشفى أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة والمخيم.

ووفق المصادر؛ فإن قوات الاحتلال كبيرة اقتحمت فجر اليوم مدينة جنين ومخيمها وسط إطلاق نار كثيف.

وأفاد شهود عيان بأن نحو 30 آلية عسكرية وجرافات اقتحمت المدينة وانتشرت في أحياء عدة وعند أطراف المخيم، مما أدى إلى اشتباكات مع مقاومين، وسط إطلاق نار كثيف ودوي صفارات الإنذار.

وقالت كتيبة جنين إن مقاتليها يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين، وإنهم يتصدون لها بالرصاص والعبوات المتفجرة.

ونفذت جرافات الاحتلال عملية تدمير في حي السكة، وفي حي الزهراء في المدينة، وداخل مخيم جنين.

ومساء الثلاثاء، اسشتهد ثلاثة فلسطينيين، بينهم طفلان برصاص الاحتلال في القدس المحتلة.

و استشهد شاب وطفل متأثرين بإصابتهما الحرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة الجيب شمال غربي مدينة القدس المحتلة.