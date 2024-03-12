عضو "كنيست": حماس لا تزال قوية.. "الجيش" غير قادر على الحسم في غزة

فلسطين اليوم

أقرّ عضو "الكنيست" عميت هاليفي من حزب "الليكود"، اليوم الثلاثاء، أن حركة حماس لا تزال قوية في المفاوضات، على الرغم من دخولالحرب على قطاع غزّة شهرها السادس.

وانتقد هاليفي، في مقابلة مع إذاعة "FM103" الإسرائيلية، الخطة العملياتية لـ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي في غزّة، مؤكداً أنها غيرقادرة على الحسم.

وتوجّه إلى المستويين العسكري والسياسي في الكيان، وحدّد بالإسم رئيس أركان "الجيش" الإسرائيلي هرتسي هاليفي، قائلاً إنّ"إسرائيل تحارب الكلاشينكوف في غزّة، وليس البنية التحتية لحماس".

وأضاف أنّ حماس "تمثّل الشعب ومن المستحيل هزيمة سكانٍ معظمهم يؤيدون المقاومة"، مشدداً على أنّه "لا يمكن إخراج حماس من هذهالمساحة الجغرافية"، ولا سيما مع "عمليات تكتيكية إسرائيلية من هذا النوع".