بعد 5 أشهر.. الاحتلال يُقر بمقتل جندي وأسر جثته في 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل الجندي من الكتيبة (75) "تشكيل عاصفة الجولان" (7)، التابعة لـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، كاشفةًأنّه قُتل في معركة "طوفان الأقصى"، يوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وأنّ جثته في قطاع غزّة.

وأعلن "جيش" الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أنّ الجندي، إيتاي خين، وهو جندي في الكتيبة 75 "تشكيل عاصفة الجولان" (7)، أسرت جثته في7 أكتوبر.

وبينما تواصل المقاومة تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغّلة في القطاع، موقعةً في صفوفها الخسائر الفادحة في العتاد والأرواح، أقرّ"الجيش" الإسرائيلي، أمس الأحد، بمقتل 591 جندياً، منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

على الرغم من تشديد "الجيش" الإسرائيلي الرقابة على نشر الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، من جرّاء المعارك البرية في القطاع، سعياًلإخفاء حجم خسائره، فإنّ البيانات الدقيقة والمقاطع المصوّرة، والتي تبثّها المقاومة الفلسطينية، تُظهر أنّ الخسائر التي يتكبّدها الاحتلالأكبر بكثير مما يعلن.