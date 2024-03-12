"واشنطن بوست": تصريحات بايدن ضد نتنياهو تعكس خشيته من الغضب داخل حزبه

فلسطين اليوم

سلّطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقريرٍ نشرته اليوم الثلاثاء، الضوء على الخلافات المتصاعدة بين الإدارة الأميركية، ورئيسحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وتداعياتها.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الجانبين يتعارضان في وجهات النظر بشأن الحرب على غزة، وبشأن الخطة الأميركية التي تريد فتح ميناء بحريفي القطاع "من أجل تمرير المساعدات الإنسانية"، إذ يعارض نتنياهو هذه الخطة ويرفض دعوات إطلاق النار من قِبل الرئيس جو بايدن.

ونقلت الصحيفة تصريحاً للرئيس الأميركي، جو بايدن، قال فيه عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، في المقابلة مع شبكة "أم أس أن بي سي" التلفزيونية الأميركية، إنّه: "من وجهة نظري، فهو يضر إسرائيل أكثر من مساعدتها".

وأكدت الصحيفة أن طلبي بايدن وانتقاداته الصريحة لسلوك حكومة نتنياهو، يعكس علمه بالغضب داخل الحزب الديمقراطي بشأن الحرب،مشيرةً إلى أنّ ذلك "مجرد أحدث العلامات على الضغط الأميركي على القيادة الإسرائيلية".

الصحيفة لفتت إلى وجود "مجالٍ رئيسي واحد لم تمارس فيه الولايات المتحدة نفوذها بعد على نتنياهو وحكومته: المساعدات العسكرية"،مضيفةً أنّ واشنطن ظلّت طوال الحرب مورداً عسكرياً حيوياً لـ "إسرائيل".

وأجرت "واشنطن بوست" في تقريرها، مقابلةً مع أستاذ التاريخ في جامعة الكويت، بدر السيف، قال فيه: إنّه "لا ينبغي للولايات المتحدة أنتطلب من إسرائيل السماح بمزيد من المساعدات لغزة، يل يجب أن يكون بمثابة أمر، حيث كانت الولايات المتحدة تموّل الحرب من خلالشحنات الأسلحة التي وصلت إلى تل أبيب".

وطرحت الصحيفة تساؤلاً بشأن إمكانية أن "يكون عصر الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل على وشك التغيير"؟ مذكّرةً بأنّ بايدن صرّحبالقول "لن أترك إسرائيل أبداً، إنّ الدفاع عنها لا يزال أمراً بالغ الأهمية"، مُشيرةً إلى أنّ ذلك يأتي في الوقت الذي يصعب فيه على الرئيسالأميركي تجاهل الغضب الشعبي المتزايد بسبب الخسائر الفادحة في غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ هذه التصريحات تتعارض مع "الخط الأحمر" الذي تحدّث عنه بايدن لوقف الدعم العسكري لـ "إسرائيل""، وهوشنّ "الجيش" الإسرائيلي عمليات في رفح جنوبي قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة "يكاد يكون من المستحيل تحديد الآثار المترتبة على تعليق بايدن مبيعات الأسلحة الهجومية، موضحةً أنّ إسرائيل ستجدنفسها سريعاً في الموقف نفسه الذي وجدت أوكرانيا نفسها فيه خلال الأشهر الأخيرة: في حاجة ماسة إلى الذخيرة، وبالتالي، مضطرة إلىإعادة معاينة استراتيجيتها".

وفي وقتٍ سابق اليوم، كشف مسؤولون أميركيون،أنّ بايدن يفكّر في وضع شروطٍ على المساعدات العسكرية المقدمة لـ"إسرائيل"، في حالمضت قدماً لشنّ هجومٍ بري على مدينة رفح، وفق صحيفة "بوليتيكو" الأميركية.

وفي 5 آذار/مارس الجاري، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "يوغوف"، بتكليف من مركز البحوث الاقتصادية والسياسية "CEPR"، أنّ52% من الأميركيين، يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، حتى توقف هجماتها على قطاعغزة.

وأظهر الاستطلاع انقساماً حزبياً كبيراً، حيث وافق 62% من المشاركين الذين صوّتوا لصالح الرئيس جو بايدن في عام 2020، على أنّه"يجب على الولايات المتحدة وقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف هجماتها على شعب غزة"، بينما لم يوافق 14% فقط على ذلك.