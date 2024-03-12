أول سفينة مساعدات تبحر من قبرص إلى غزة

فلسطين اليوم

غادرت ميناء لارنكا في قبرص صباح اليوم الثلاثاء، أول سفينة تحمل مساعدات عبر الممر البحري بين الجزيرة المتوسطية وقطاع غزة، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز"، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المساعدات "انطلقت" اليوم الثلاثاء.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت الجمعة، عن فتح ممر إنساني بحري من قبرص خلال يومين، إلى قطاع غزة الذي يواجه كارثة إنسانية.

وقالت فون دير لاين خلال تصريحات مشتركة في لارنكا مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس: "تعلن اليوم جمهورية قبرص والمفوضية الأوروبية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، بدعم بالطبع من شركاء مهمين آخرين، عن عزمنا فتح ممر بحري لتقديم كميات إضافية من المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها من خلال البحر".