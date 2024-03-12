إيطاليا والأمم المتحدة تطلقان مبادرة "الغذاء من أجل غزة"

فلسطين اليوم

أطلقت إيطاليا ومنظمات تابعة للأمم المتحدة مبادرة "الغذاء من أجل غزة بهدف تنسيق أفضل للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وهو ما أدى لسقوط أزيد من 31 ألف شهيد إلى جانب تهجير وتجويع السكان.

ولتنسيق مبادرة "الغذاء من أجل غزة"، التقى أنطونيو تاجاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي في روما كلّا من المدير العام لمنظمة الأغذية العالمية الفاو تشو دونيو والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين، وخافيير كاستيلانوس نائب الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وبعد الاجتماع الرباعي، قال تاجاني إن الهدف هو "إطلاق مبادرة تمكننا من بذل المزيد من الجهد استجابة للوضع الإنساني المأساوي في غزة".

وذكر أنهم قرروا إنشاء مكتب تنسيق فني مفتوح لجميع الجهات الفاعلة التي ترغب في المساهمة.

وأشار تاجاني إلى أنهم سيبلغون دول مجموعة السبع وأعضاء الاتحاد الاوروبي وإسرائيل وفلسطين وحلركة حماس من خلال الدول العربية بمبادراتهم.

وفي إشارة إلى المساعدات التي يتم إسقاطها من الجو على غزة، قال تاجاني: "هناك عدد كبير جدا من القتلى المدنيين. نحن نحاول مساعدة الفلسطينيين. المساعدات التي يتم إسقاطها من الجو على غزة ليست كافية".

وأوضح أن إيصال هذه المساعدة ينبغي أن يتم عبر الممر الإنساني المرتقب إقامته من جانب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة انطلاقا من قبرص، التي تبعد حوالي 370 كيلومترا عن غزة.

كما قال إنه "من الضروري زيادة دخول الشاحنات من معبر رفح، اليوم هناك بضع عشرات من الشاحنات تمر، لكن هذا بالتأكيد ليس كافيا".

ومن جهته، أعرب المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة تشو دونيو عن شكره للوزير الإيطالي على هذه المبادرة لتحقيق الأمن الغذائي في غزة.

وقال: "يجب علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة السكان المدنيين في غزة الذين يعانون ولكنهم يستعدون للاحتفال بشهر رمضان".

وذكر تشو أن الأطفال في غزة بشكل خاص يواجهون صعوبات خطيرة في الوصول إلى الغذاء والماء.

وفي ذات السياق، حذرت مديرة برنامج الأغذية العالمي من أن "الوقت ينفد" لتجنب مجاعة في شمال قطاع غزة.

وقالت سيندي ماكين: "الوقت ينفد. الشعب الجائع في غزة لم يعد قادرا على الانتظار".

وحث المشاركون في الاجتماع إسرائيل على إعادة فتح المعابر البرية المؤدية إلى القطاع والسماح بإرسال كميات أكبر من المساعدة الإنسانية.

وتابعت ماكين: "نحتاج إلى إدخال 300 شاحنة من المساعدة الغذائية يوميا إلى غزة".