السيد نصر الله يستقبل نائب رئيس حماس في غزة للتباحث في تطورات المعركة

فلسطين اليوم

استقبل الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله وفداً قيادياً من حركة ‏حماس برئاسة نائب رئيس الحركة في قطاع غزة الدكتور خليل الحية.

وأشار البيان الذي نشره حزب الله حول اللقاء إلى "استعراض المجتمعين آخر الأوضاع والتطورات على المستوى الميداني في قطاع غزة ‏والضفة الغربية وجبهات الإسناد المتعدّدة".

وتناول اللقاء "مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصّل إلى وقف العدوان على غزة وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني".‏

يأتي هذا اللقاء في إطار التواصل والتنسيق المشترك بين مختلف فصائل محور المقاومة المستمر منذ بداية الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وسبق هذا اللقاء عدد كبير من الاجتماعات مع قياديين بمستويات مختلفة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وغيرهما من الفصائل المقاومة العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية.