في اليوم الـ158 من العدوان.. الاحتلال يواصل مجازره بحق المدنيين العزل

فلسطين اليوم

في اليوم الـ158 على العدوان، يواصل الاحتلال الإسرائيلي مجازره الدامية بحق المدنيين العزل مخلفا عشرات الشهداء والإصابات.

وقصفت طائرات الاحتلال الحربية بثلاث غارات منازل في حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 10 شهداء، وإصابة نحو 20 مواطنا.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق في حي الصبرة، والشيخ عجلين، وتل الهوا بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين على الأقل، تم نقلهم الى مجمع الشفاء الطبي.

وارتقى أربعة مواطنين وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال منزلين في مخيم جباليا شمال القطاع، ترافق ذلك مع قصف مدفعي على منازل المواطنين.

ووسط القطاع، شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على دير البلح، ومخيم النصيرات، والبريج، والمغازي، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين، ووقوع عدد من الجرحى.

وأعلنت مصادر طبية، عن استشهاد ثمانية مواطنين، وفقدان آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو سنجر في دير البلح.

وشرق خان يونس، جنوب قطاع غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا، واستهدفت غارة ثانية وسط المدينة، ما أدى إلى ارتقاء مواطنين، وسقوط جرحى.

وفي بلدة القرارة شمال خان يونس، انتشلت جثامين 11 شهيدا، بعد أن دمرت الطائرات الحربية مربعا سكنيا كاملا في المنطقة.

وبمدينة رفح، استهدفت غارة إسرائيلية أخرى منزلا في حي الجنينة، إضافة إلى قصف المناطق القريبة من مراكز الإيواء، وخيام النازحين.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى 31112 شهيدا و72760 مصابا.