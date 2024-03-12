9 شهداء بقصف إسرائيلي على دوار الكويت في غزة

فلسطين اليوم

استشهد 9 فلسطينيين، صباح اليومالثلاثاء، وأصيب العشرات، جرّاء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين قرب دوار الكويت في مدينة غزة، خلال انتظارهم وصول المساعدات الإنسانية.

واستهدف قصف مكثف من طيران ومدفعية الاحتلال منذ فجر الثلاثاء مناطق متفرقة في قطاع غزة، ضمن العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ158 على القطاع.

وأفادت مصادر طبية، بأن 9 شهداء ارتقوا وأصيب أكثر من 20 مواطنًا في جريمة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المدنيين خلال محاولتهم الوصول للمساعدات في مدينة غزة.