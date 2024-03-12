إعلام عبري: 100 صاروخ من لبنان على الجولان والجليل الأعلى خلال ساعة

فلسطين اليوم

أكدت وسائل إعلام عبرية، أنّ "حزب الله" أطلق عشرات القذائف الصاروخية نحو الجليل والجولان، صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف الإعلام العبري، أنّ "نحو 100 قذيفة صاروخية أُطلقت على "إسرائيل" في صلية صباح اليوم"، قائلاً إنها "أثقل صلية منذ بدء الحرب، وإحدى الصليات تضمنت 30 صاروخاً".

وقال الإعلام العبري، إن إطلاق دفعة صواريخ بهذا الحجم خلال ساعة منلبنان على شمال الجولان هو أمر استثنائي جدا.

وبالتزامن، دوت صفارات إنذار تحديداً في شمال الجولان، والغجر، وعين قنيا.

وقال المجلس الإقليمي في الجليل الأعلى إنّه "تم تنفيذ إطلاق صواريخ منحنية المسار باتجاه منطقة الجولان، وتبعها إطلاق صلية صواريخ أخرى من لبنان باتجاه الجولان لكن من دون تفعيل صفارات الإنذار".