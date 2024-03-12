القوات المسلحة اليمنية تستهداف سفينة أميركية في البحر الأحمر

فلسطين اليوم

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، فجر اليوم الثلاثاء، استهداف السفينة الأميركية "Pinocchio" في البحر الأحمر بعددٍ من الصواريخ البحرية المناسبة، معلناً "تحقيق إصابة دقيقة".

وأكّد العميد سريع الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزّة.

وشدد على أنّ عمليات القوات اليمنية ستتصاعد خلال شهر رمضان المبارك، نصرةً ودعماً للشعب الفلسطيني المظلوم، وللأخوة المجاهدين في قطاع غزّة.

من ناحيتها، قالت القيادة المركزية الأميركية إنّ القوات اليمنية أطلقت من اليمن صاروخين باليستيين باتجاه السفينة التجارية "بينوكيو" في البحر الأحمر.