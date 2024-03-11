استشهاد شابين برصاص قوات خاصة "إسرائيلية" في طولكرم

فلسطين اليوم

استشهد شابان من جنين متأثرين بإصابتهما برصاص قوات خاصة إسرائيلية، بعد إطلاق النار عليهما مساء الاثنين داخل مجل تجاري شمالي طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

و أعلنت مصادر طبية ومحلية، بعد منتصف الليلة، عن استشهاد الشاب توفيق عائد فواز حسين (25 عاما) متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمال طولكرم.

وجرى نقل الشهيد حسين، من المستشفى العربي التخصصي في نابلس، إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي بطولكرم.

والشهيد من سكان الأردن ويحمل الهوية الفلسطينية ويقيم حاليا في قرية كفيرت غربي جنين.

كما استشهد في وقت سابق، من الليلة الماضية، الشاب محمد جعفر مصطفى جبر من بلدة عرابة جنوبي جنين، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي طولكرم.

وعقب الإعلان عن استشهاد الشاب جبر، خرجت مسيرة في بلدة عرابة منددة بجريمة إعدامه واحتجاز جثمانه وبالجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وفي السياق، أعلنت بلدية عرابة وفصائل العمل الوطني والإسلامي، الثلاثاء، يوم حداد في البلدة على روح الشهيد جبر .

وكانت قوات خاصة إسرائيلية أطلقت النار على الشابين خلال تواجدهما في محلٍ تجاري قرب مثلث بلدات عتيل وعلار وزيتا، شمالي طولكرم، ما أدى لإصابتهما بجروح حرجة، قبل أن يتم الإعلان عن استشهادهما.