قاسم: جاهزية المقاومة في لبنان عالية.. ولا تراجع عن مساندة غزة

الساعة 08:12 م|11 مارس 2024

فلسطين اليوم

أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم الاثنين، أنّ حزب الله مستعد للرد والمقاومة لو حصل أيّ توسّع في العدوان، مشدداًعلى أنّ جاهزيةالمقاومة عالية ولن تتراجع عن مساندة غزة إلى حين توقّف العدوان.‏

 

وفي كلمة له خلال حفل تأبين الشهداء الثلاثة من بلدة بليدا جنوب لبنان، علّق قاسم علىتصريحات رئيس أركان الاحتلال وقائد المنطقةالشمالية المتعلقة باستعدادات "جيش" الاحتلال للدخولالبري إلى لبنان، موضحاً أنّ حزب الله غير معني بالتعامل مع تصريحات مسؤوليالعدو ما إذا كانتمن باب التهويل أو الجدية.‏

 

وشدّد على أنّ المقاومة مستمرة في المساندة والدفاع ومصمّمة على ردع "إسرائيل" ‏وإرباكها، مؤكداً أنه لن يؤثّر فيها التهويل.‏

 

وتابع قاسم بالقول:" العين بالعين والسن بالسن،وعلى كل حال فلنترك الميدان يحسم الخيارات".‏

 

يُشار إلى أنّ نائب الأمين العام لحزب الله كان قد توعّد الاحتلال، قبل أيام، بالقول إنه "إذا ارتكب الاحتلال أي حماقة بحق لبنان فستكونبنسخة مطورة عن هزيمة تموز، وستكون مدوّية للاحتلال وانتصاراً مدوياً للمقاومة".