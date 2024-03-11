هيئة شؤون الأسرى: أسرى سجن النقب يواجهون عقوبات انتقامية

فلسطين اليوم

أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين، تعرّض أسرى سجن النقب، لاعتداءات متكررة وعقوبات انتقامية.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قد اعترفت في تحقيق خاص، يوم الخميس الفائت، باستشهاد نحو 27 معتقلًا من غزة، وذلك أثناءاحتجازهم في منشآت عسكرية إسرائيلية منذ العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ المعتقلين استشهدوا أثناء التحقيق معهم في معتقلي "سدي تيمان" و"عناتوت".

ولفتت إلى أنه منذ بداية الحرب، احتجز "الجيش" الإسرائيلي معتقلين من غزة، في معسكرات اعتقال مؤقتة، في قاعدة "سدي تيمان" حيثتمّ استجواب المعتقلين في القاعدة نفسها من قبل "الوحدة 504".

وتابعت "هآرتس" أنه بالإضافة إلى ذلك، تمّ احتجاز العمال الغزيين الذين يحملون تصاريح والذين كانوا في "إسرائيل" عند اندلاع الحربفي معتقل "عناتوت".

وقال مصدر للصحيفة نفسها إنّ واحداً من المعتقلين على الأقل، وهو مريض بالسكري، استشهد هناك بعد عدم تلقي العلاج الطبي.

فيما أكّد مركز "فلسطين" لدراسات الأسرى، مطلع شهر شباط/فبراير المنصرم، ارتفاع عدد الأسرى الفلسطينيين الإداريين في سجونالاحتلال، لتصل إلى ما يزيد عن 3500 أسير، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق خلال تاريخ الحركة الأسيرة، ويصل إلى نسبة 38% منأجمالي الأسرى في سجون الاحتلال.

وقال المركز أن سلطات الاحتلال، صعّدت بشكلٍ كبير جداً خلال عام 2023 "من إصدار أوامر الاعتقال الإداري بحق الأسرى"، وخاصةًبعد السابع من أكتوبر الماضي، حيث أصدرت خلال العام أكثر من 5 آلاف قرار إداري، نصفها صدرت بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر.