وزارة الخارجية الفلسطينية: "إسرائيل" تتعمّد إفشال أية جهود لحماية المدنيين في غزة

فلسطين اليوم

اتهمّت وزارة الخارجية الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي بـ"تعمّد إفشال أية جهود لحماية المدنيين وإدخال مساعدات إلى غزة، بينما تراهنعلى التطبيع الدولي مع مشاهد الإبادة في القطاع"، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بـ"تحمّل مسؤولياته".

وأشارت الوزارة في بيان، الإثنين، إلى أنّ الاحتلال "يمعن في ارتكاب المزيد من المجازر الجماعية بحق الصائمين المدنيين العزّل، في ظلحرمانهم من أي مكان آمن في القطاع، ومن أية احتياجات إنسانية تسدّ رمق الصائمين على سمع وبصر العالم، والمجتمع الدولي الذي يزعمأنّه حر".

وحذّرت الخارجية الفلسطينية من مغبّة المراهنات الإسرائيلية على استمرار فشل المجتمع الدولي ومجلس الأمن في وقف حرب الإبادة ضدّالفلسطينيين، وتحويل مظاهر الإبادة على اختلاف أنواعها إلى "أمر واقع يتعايش المجتمع الدولي معه".

كما طالبت الوزارة مجلس الأمن بتحمّل مسؤولياته في ترجمة القرار الأممي "2720"، الذي يدعو إلى توسيع إيصال المساعدات إلىالقطاع، باتخاذ تدابير تجبر "إسرائيل" على تنفيذ كامل بنوده، وتنفيذ الأمر الاحترازي التمهيدي لمحكمة العدل الدولية "قبل فوات الأوان".

وأكّدت الوزارة أيضاً أنّ عدم تنفيذ القرارات الدولية يُفقِد المجتمع الدولي ومؤسساته "ما تبقى لها من مصداقية في حراسة القانون الدولي،وضمان تنفيذه".

يأتي ذلك بينما يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، منذ أكثر من 155 يوماً، حيث بلغ عدد الضحايا 31,112 شهيدًا،غالبيتهم من الأطفال والنساء، و72,760 جريحاً.

ويواصل الاحتلال عدوانه بدعم غربي، أميركي على وجه الخصوص، وتواطؤ من المجتمع الدولي، حيث فشلت كل الدعوات إلى وقف إطلاقالنار في القطاع، لوضع حدّ للأزمة الإنسانية الأسوأ خلال القرن الحالي.