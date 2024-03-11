لبنان .. قصف إسرائيلي على منزل في البقاع والمقاومة تستهدف مواقع للاحتلال

فلسطين اليوم

أفادت مصادر لبنانية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلاً في بلدة الجبين في القطاع الغربي من الجنوب اللبناني.

من جانبها أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان: بأنها استهدفت ‏موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة وأصابته إصابةً مباشرة.

كما أكدت المقاومة بأن مقاتيليها استهدفوا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع بأربع مسيرات وأصابت الأهداف بدقة.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام عبرية بسماع دوي صفارات الإنذار في بلدات عدة بالجولان بعد الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان.

بدوره أفاد الجيش الإسرائيلي بمهاجمته من قال إنهم "مجموعة مسلحين بصواريخ مضادة للدروع في منطقة مزارع شبعا في جنوب لبنان".