انفجار قرب سفينة قبالة سواحل اليمن وغارات أميركية بريطانية على الحديدة

فلسطين اليوم

أفادت وكالة "يو كاي إم تي أو" البريطانية للأمن البحري اليوم، الإثنين، بأنها تلقت بلاغا عن سماع دويّ انفجار قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية، مشيرة إلى أن السفينة وطاقمها بخير.

وقالت الوكالة التابعة للبحرية البريطانية إن ربان السفينة "أبلغ عن صوت انفجار في محيط السفينة" إلى جنوب غرب ميناء الصليف اليمني.

من جهتها، أشارت وكالة "أمبري" البريطانية أيضا للأمن البحري إلى أنها "على علم بحادث مرتبط بصاروخ غرب" مدينة الحديدة الساحلية، من دون مزيد من التفاصيل.

وبعد وقت وجيز، أورد إعلام اليمن بأن عدوانا أميركيا بريطانيا استهدف منطقة رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة بثلاث غارات؛ دون أن يورد تفاصيل إضافية.