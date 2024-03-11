جيش الاحتلال اعتقل 7530 مواطنا في الضفة منذ 7 أكتوبر

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس واليوم الإثنين، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وذكرت مؤسسات حقوقية فلسطينية تُعنى بشؤون الأسرى، أن حصيلة الاعتقالات الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر قد ارتفعت إلى نحو 7530 حالة اعتقال.

وأفادت جمعية "نادي الأسير الفلسطيني" الحقوقية، في بيان صحفي اليوم الإثنين، بأن قوات الاحتلال يوم أمس واليوم (الإثنين)، 25 مواطناً على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وقال"نادي الأسير" إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة رام الله والبيرة، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، بيت لحم، الخليل، سلفيت، والقدس.

وأضاف "إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ الأسرى وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، بالإضافة لتخريب البنية التحتية".

وأوضح نادي الأسير، أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتُواصل قوات الاحتلال حملات الاعتقال بشكل متصاعد وغير مسبوق، في إطار العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من أكتوبر.