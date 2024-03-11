عكرمة صبري يُحذر من "مفاجآت إسرائيلية" خلال رمضان

فلسطين اليوم

أكد خطيب المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، الشيخ عكرمة صبري، أن أجواء العبادة في المسجد الأقصى "يجب أن تكون دون تنغيص وعرقلة وتوتر".

وحذر صبري في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، من مفاجآت إسرائيلية خلال شهر رمضان المبارك،ودعا إلى شد الرحال إلى المسجد الأقصى مشيرا إلى أنه "أمرٌ واجب، ومن يمنع الاحتلال دخوله إلى الأقصى فليصلّ حيث يمنع".

وأوضح: "في رمضانات السنوات السابقة، كان هناك افتعال مشاكل وتوترات من قِبل سلطات الاحتلال؛ لأنه لا يريد أن يشاهد عشرات الآلاف يحتشدون في الأقصى".

واعتبر خطيب الأقصى أن حكومة الاحتلال اليمينية الحالية "تخضع للتطرف؛ لأن الجماعات المتطرفة أصبحت مسؤولة في الحكومة"، محمّلًا إياها مغبة فرض قيود على المصلين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.