إعلام عبري: نتنياهو جعل "إسرائيل" مكروهة عالمياً

فلسطين اليوم

تحدثت وسائل إعلام عبرية عن خلاف بين الولايات المتحدة و"إسرائيل" بشأن الطريقة التي تريد أن تحقق من خلالها الأخيرة أهدافها من الحرب على غزة.

وذكر تقرير أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو "يحاول إيصال فكرة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن بأن الإسرائيليين يقفون خلفه في حربه على غزة وأهدافه منها".

ولكنه لفت إلى أنّ "الإسرائيليين قد يتفقون مع الأهداف، لكنهم غير راضين عن نتنياهو، بل يعربون عن عدم ثقتهم بالحكومة ورئيسها، الذي يحظى بعدم ثقة جلي في جميع استطلاعات الرأي خلال الأشهر الخمسة الماضية".

ووفق صحيفة "إسرائيل هيوم"، رفع بايدن النقاب عن ثلاث مشاكل لا تنجح "إسرائيل" في حلها في الوقت الحالي، وهي استمرار الحرب، وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، وقضية الأسرى.

ولكن المشكلة الرابعة والتي تعتبر الأهم، وفق ما نقل الإعلام العبري، هي الطريقة التي تتصرف بها "إسرائيل"، حيث تنظر إليها الولايات المتحدة على أنها مقادة من قبل عناصر متطرفة (نتنياهو وحكومته)، جعلتها معزولة ومكروهة عالمياً.