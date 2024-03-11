الجهاد الإسلامي: مقاومتنا ستواصل ضرباتها انطلاقاً من كل الساحات

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي، الأحد، أنّ المقاومة مستمرة وستواصل ضرباتها انطلاقاً من كل الميادين والساحات، لاسيما في غزة والضفة الغربية.

وفي بيان لها، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، طمأنت حركة الجهاد الإسلامي جماهير الأمة وأحرار العالم، بأن "مقاومة الشعب الفلسطيني بألف خير، وهي في أوجّ عطائها، ولن تسمح للعدو بتنفيذ مخططاته".

وأضافت أنّ تدنيس الاحتلال والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، وتقييدهم لحركة ووصول المصلين إليه، لعب بالنار، مشددة على أنّها لن تقف مكتوفة الأيدي إزاءه.

وتابعت أنّ المسؤولية الملقاة على عاتق شعوب الأمة العربية والإسلامية تتعاظم خلال هذا الشهر الفضيل، مشيرة إلى أنّ الانتصار للشعب الفلسطيني واجبٌ لا يعلو عليه أي واجب.

حركة الجهاد الإسلامي توجّهت بتهنئة الأمة الإسلامية بحلول الشهر المبارك، وقالت إنّ "شهر رمضان هذا العام يأتي والشعب الفلسطيني يسطر أروع صور الصمود والثبات في وجه الإرهاب الصهيوني، الذي يشن على قطاع غزة مذبحة القرن، وسط صمتٍ وهوانٍ عربي وإسلامي".