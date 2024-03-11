67 شهيدا و106 إصابات في غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي المُستمر لليوم الـ 157 على التوالي في قطاع غزة إلى 31 الفًا و112 شهيدًا، بالإضافة لـ 72 ألفًا و760 إصابة منذ أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، إن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 67 شهيدًا و106 إصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

,اكدت الصحة أن عددًا من الضحايا لايزالون تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأضافت "الصحة" إلى أن 72% من ضحايا العدوان المستمر هم من الأطفال والنساء، مشيرة إلى ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدًا.