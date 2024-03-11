عشرات الشهداء والإصابات في سلسلة غارات على قطاع غزة

فلسطين اليوم

في اليوم الـ157 من العدوان، استشهد وأصيب العشرات، فجر اليوم الاثنين، جراء قصف الطيران الحربي والقصف المدفعي الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

واسشتهد 16 مواطنا صباح اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو شمالة في حي الصبرة بمدينة غزة.

واستشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في قصف أحد المنازل بحي الزيتون.

كما استشهد وأصيب آخرون في قصف مماثل استهدف منزلا شرقي رفح جنوبي قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعيّ إسرائيليّ شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقصف الاحتلال أرضا زراعية قرب الحدود المصرية الفلسطينية داخل حي السلام في رفح، بينما شن طيران الاحتلال غارات إسرائيلية غربي مدينة غزة، ومنزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعدة منازل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وانتشلت طواقم الإسعاف، مساء الأحد، جثامين 10 شهداء بينهم أطفال ونساء، من منزل يعود لعائلة عاشور قرب دوار الدحدوح في حي تل الهوا، جنوب غرب مدينة غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى الشفاء.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31045 شهيدا و72654 إصابة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حيث ارتكب جيش الاحتلال 8 مجازر ضد العائلات في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 85 شهيدا و130 إصابة.