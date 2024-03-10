استحكام مدفعي وكمائن نوعية...المقاومة لا تستكين.. وتكثف عملياتها!

فلسطين اليوم

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إسقاط طائرة مسيرة يستخدمها "جيش" الاحتلال في مهمّات استخبارية، شمالي شرقي البريج، وسط قطاع غزة.

ونشرت كتائب القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لعملية إسقاط قذيفتين مضادتين للأفراد عبر طائرة مُسيّرة، استهدفت فيها نقطةً عسكرية وخيام قيادةٍ تابعة لـ"جيش" الاحتلال، شرقي بلدة بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسّام، اليوم الأحد، تمكن مجاهديها من قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" القسّامية جنوبي حي تل الهوا في مدينة غزة، موثقةّ ذلك بمشاهد نشرتها.

وتأتي عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في شمالي القطاع، تأكيداً على وجود وقوة المقاومة، وتكذيباً للادعاءات الإسرائيلية بفرض سيطرة "الجيش" على محافظة شمال القطاع، وانسحاب قواته منه.