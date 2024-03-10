إعلام إسرائيلي: تصريحات بايدن ضد نتنياهو تتصاعد.. دون المسّ بشحنات الأسلحة

فلسطين اليوم

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤولين كبار في واشنطن، أنّ تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، وحكومته تتصاعد، مؤكّدين أنّه، وعلى الرغم من ذلك، "لن يكون هناك أي مسّ بشحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل".

وفي هذا السياق، نشرت القناة "12" الإسرائيلية معطيات عن القطار الجوي الخاص بالأسلحة من الولايات المتحدة إلى "إسرائيل".

وبحسب ما ذكرت، يتضمن هذا القطار الجوي 140 طائرة من كل أنحاء العالم، عشرات آلاف القذائف بقطر 155 ملم، عشرات آلاف منظومات التوجيه للقنابل، صواريخ جو – أرض، محلّقات، وذخائر لمنظومة القبة الحديدية.

وفي وقتٍ سابق اليوم، تحدّث تقرير في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن "جسرٍ جوي غير مسبوق" بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، موضحةً أنه على مدى الأشهر الخمسة الماضية، نقلت واشنطن كميةً هائلةً من ذخائرها إلى كيان الاحتلال، وذلك من قواعدها ومخزوناتها الاستراتيجية في جميع أنحاء العالم.

وجاء معظم الأسلحة إلى "إسرائيل" من قواعد "دوفر" في الولايات المتحدة، "رامشتاين" في ألمانيا، أو "العديد" في قطر، وهي أكبر قاعدة في الشرق الأوسط، حيث يقع المقرّ الأمامي للقيادة المركزية الأميركية، بحسب "هآرتس".

وهبطت 140 طائرة نقل ثقيل في "إسرائيل"، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وأقلعت هذه الطائرات من القواعد الأميركية في جميع أنحاء العالم، لتنقل المعدّات، خاصةً إلى قاعدة "نيفاتيم" الجوية، جنوبي فلسطين المحتلة، وفقاً لما تفيد به مواقع تتبّع الطائرات.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أنّ الولايات المتحدة وافقت سراً، وأبرمت أكثر من 100 عملية بيع عسكرية منفصلة مع "إسرائيل"، منذ بدء حرب غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الرقم يعني "آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير والقنابل الخارقة للتحصينات والأسلحة الصغيرة وغيرها من المساعدات الفتاكة"، بحسب ما قال مسؤولون أميركيون لأعضاء الكونغرس في إحاطة سرية عقدت مؤخراً.

يُشتار إلى أنّ استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة "يوغوف"، مطلع الأسبوع الحالي، بيّن أنّ 52% من الأميركيين يتفقون على أنّ الحكومة الأميركية يجب أن توقف شحنات الأسلحة إلى "إسرائيل"، حتى توقف هجماتها على قطاع غزة.