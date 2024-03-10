مستوطنون يقتحمون الأقصى عشية رمضان والاحتلال يواصل التصعيد بالضفة

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون -اليوم الأحد- المسجد الأقصى بينما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتشارها حوله قبيل حلول شهر رمضان، في وقت يستمر فيه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية من خلال الاقتحامات والاعتقالات.

وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة في حماية الشرطة الإسرائيلية.

وتأتي أحدث الاقتحامات للأقصى قبل يوم واحد من شهر رمضان، الذي يبدأ غدا الاثنين في عدة دول عربية وإسلامية، بينما تمنع سلطات الاحتلال فلسطينيين كثيرين من الوصول إلى المسجد المبارك للصلاة فيه، وتبعد آخرين عنه بذرائع مختلفة.

وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بوجود انتشار كبير لقوات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى خوفا من اضطرابات عنيفة مع حلول شهر رمضان، في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة.

ومؤخرا، دعا وزراء إسرائيليون بينهم وزير الأمن إيتمار بن غفير إلى فرض قيود على وصول فلسطينيي الضفة الغربية والخط الأخضر إلى المسجد الأقصى المبارك.