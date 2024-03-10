"جيش" الاحتلال يقر بمقتل جندي من لواء "غفعاتي" في معارك قطاع غزة

فلسطين اليوم

أقرّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بمقتل جندي إضافي في صفوف قواته المتوغّلة في قطاع غزة، حيث تدور معارك ضارية معالمقاومة الفلسطينية في عدّة محاور للقتال.

وتحت بند "سُمح بالنشر"، كشف "جيش" الاحتلال أنّ الرقيب القتيل هو، ميخائيل غال، من لواء "غفعاتي"، وقُتل الليلة الماضية في معركةفي قطاع غزة.

وأمس، كشف "جيش" الاحتلال أنّ مقتل أحد ضباطه وهو عميشار بن دواوود، كاشفاً أنّه برتبة رائد، ويعمل في القوات الخاصة،"الكوماندوس".

وكشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" أنّ الضابط بن داوود، والذي قُتل في غزة، هو ابن عم وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو، المتطرفبتسلئيل سموتريتش.

يُذكَر أنّه حتى اليوم، أقرّ "جيش" الاحتلال رسمياً بسقوط 590 ضابطاً وجندياً قتلى في صفوفه، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، بينهم248 قتيلاً سقطوا في المعارك البرية.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في القطاع، وتخوض معها معارك ضارية فيالمحاور كافةً، مكبّدةً إياها خسائر كبيرة في صفوفها وآلياتها.