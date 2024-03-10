فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "الجيش الإسرائيلي اعترف بقتل المسن الأعزل الذي نشرت الجزيرة مقطع فيديو لإعدامه في منزلغرب غزة"، زاعماً أنه "يحقق في ظروف مقتله".

وقالت الصحيفة العبرية، إن "الجيش الإسرائيلي يتذرع بأن قواته كانت تعمل في منطقة قتال معقدة حين قتلت المسن الأعزل".

وكانت قناة الجزيرة بثت مشاهد توثق قتل جنود الاحتلال مسنا فلسطينيا أعزل أثناء اقتحام منزل غرب مدينة غزة شمال القطاع.

‏https://youtu.be/mDU5x_iOPKE?si=Kw_5Afg8YkWpWXok

وأظهرت المشاهد -التي تم تصويرها بكاميرا أحد الجنود "الإسرائيليين"- لحظات اقتحام المنزل من قبل الجنود وقتل المسن الذي كانموجودا لوحده في المنزل.