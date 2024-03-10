الشاباك يعلن اعتقال "خلية" من سخنين بادعاء التخطيط لتنفيذ عمليات بتوجيه "حماس"

فلسطين اليوم

أعلن ما يسمى "جهاز الأمن العام الإسرائيلي - الشاباك"، صباح اليوم الأحد، أنه كشف "خلية" شبان من سخنين بادعاء أنهم خططوالتنفيذ عمليات بإسرائيل بتوجيه من "حماس".

وزعم "الشاباك" أن أحد المشتبهين تم توجيهه من "حماس" لتجنيد ناشطين، وتم اعتقال 13 شاباً؛ رئيس الخلية ونائبه و11 مشتبها آخر.

وفي التفاصيل، يدّعي "الشاباك"، أن شابا تم توجيهه من "حماس" لتحضير عبوّات ناسفة ولتجنيد ناشطين آخرين.

وذكر التقرير الصادر عن الشاباك أن بعض المعتقلين كانوا قد شاركوا في هبّة الكرامة في أحداث أيار 2021، وألقوا الحجارة والزجاجاتالحارقة على مستوطنة "أشفيل".

وفي ظل التحقيق، اعتقل المشتبهون وغالبيتهم من مدينة سخنين، وممن نُشرت أسماؤهم؛ أكرم خلاليلة، محمد موسى أبو صالح، علي خلايلة،محمد شواهنة، ومحمد عيوش، واعتُقل مشتبه بتجارة السلاح وهو من فلسطينيي الضفة الغربية، صهيب غلبوش.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام "الشاباك"، مئات الشبان الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، في ظل حملةترهيب وكم أفواه وملاحقة سياسية كبيرة طالت الطلاب والعاملين والموظفين والفنانين والصحافيين.