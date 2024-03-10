"الأونروا": الجوع منتشر في كل قطاع غزة.. والوضع في الشمال مأساوي

فلسطين اليوم

أكّدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أنّ "الجوع منتشر في كل مكان في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أنّالوضع في الشمال مأساوي، حيث تُمنع المساعدات البرية على الرغم من النداءات المتكررة.

وفي منشور عبر حسابها في منصة "إكس"، قالت "الأونروا" إنّ "شهر رمضان اقترب، وعدد الضحايا ما زال يواصل صعوده"، مشددةًعلى أنّ السماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع والوقف الفوري لإطلاق النار "ضروريان لإنقاذ الأرواح".

يأتي ذلك فيما "تُدمّر إسرائيل المنظومة الغذائية في قطاع غزة، وذلك في إطار حملة تجويع أوسع نطاقاً ضمن عدوانها على القطاع"، وفقتصريحات سابقة للخبير لدى الأمم المتحدة مايكل فخري.

وارتفعت حصيلة الشهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف إلى 25، فيما هذه الحصيلة تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط، إذ إنّ العشراتيفارقون الحياة بصمت، نتيجة المجاعة، من دون أن يصلوا إلى المستشفيات في قطاع غزة، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرفالقدرة.

وأعلن القدرة، أمس، ارتقاء 3 أطفال في مجمع الشفاء الطبي شهداء نتيجة سوء التغذية والجفاف، في ظل العدوان والحصار الإسرائيليين.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعداتالتي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين.

ولم تكتف قوات الاحتلال بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بل تعمدت استهداف المواطنين خلال انتظارهم وصول هذهالمساعدات على قلّتها، ما أسفر عن استشهاد وإصابة المئات.