رئيس مجلس إقليمي في الشمال: ثمة نقص كبير في الحماية من صواريخ حزب الله

فلسطين اليوم

أكّد رئيس مجلس "مروم هجليل"، عميت سوفر، أنّ مستوطنات الشمال تعاني "نقصاً كبيراً في الحماية"، وذلك عقب القصف الصاروخيالذي شنّته المقاومة الإسلامية في لبنان على مستوطنة "ميرون"، صباح اليوم، رداً على الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف خربة سلم.

ورأى سوفر أنّ "على إسرائيل الاستعداد بصورة أفضل" لاحتمال هجوم يشمل عشرات آلاف الصواريخ يومياً، في الشمال وإلى أبعد منذلك، في حال اندلاع الحرب.

وأضاف أنّه على الاحتلال أن "يستعدّ جيداً لذلك، وأن تملأ الثغرات في الحماية الموجودة في المجلس بأكمله، بدلاً من إضاعة الوقت".

يأتي ما صرّح به سوفر، وسط امتعاض في صفوف المستوطنين الإسرائيليين تجاه حكومتهم و"جيشهم" بسبب الأوضاع في الشمال، مايثير تساؤلات بشأن جاهزية "الجبهة الداخلية" لخوض الحرب في حال اندلاعها.

وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، عن المستوطنين قولهم إنّهم لن يعودوا إلى السكن في الشمال "مندون حربٍ مع حزب الله".

لكن "القناة 12" قالت، أمس الجمعة، إنّ "إسرائيل" تريد الوصول إلى اتفاق في الشمال بلا جولة قتال، فيما أشارت صحيفة "يديعوتأحرونوت" بأنّ رؤساء السلطات المحلية في الشمال يفقدون صبرهم، معتبرين أنّ "الوعود التي قطعت سجّلت على لوح ثلج".