85 شهيدا و130 إصابة في 8 مجازر ارتكبها الاحتلال بغزة خلال الساعات ال24 الماضية

فلسطين اليوم

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 8 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 156 على التوالي، بأن مجازر الاحتلال الأخيرة أودت بحياة 85 شهيدًا و130 إصابة.

وأعلنت الصحة ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31 ألفًا و45 شهيدًا مدنيًا، إلى جانب 72 ألفًا و654 إصابة؛ بينها خطيرة وحرجة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 الماضي، مؤكدة أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزال في الطرقات وتحت الركام، ويمنع الاحتلال الوصول إليهم.