"شهداء الأقصى": المستشفى يُعاني نقصًا في الأمكنة والأدوية

فلسطين اليوم

قال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، خليل الدقران، إنهم لا يستطيعون استقبال عدد كبير من الإصابات لنقص الأمكنة والمواد الطبية، ومعظم المستشفيات المجاورة خرجت عن الخدمة.

وأوضح المتحدث باسم المستشفى أنهم يقدمون رعاية صحية متواضعة للجرحى ولا توجد غرف عمليات كافية.

وناشد، المجتمع الدولي إرسال الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود، وتحويل الحالات الصعبة إلى خارج قطاع غزة وفتح المعابر.

من جانبه، صرح مدير الإمداد بالدفاع المدني في غزة، بأن "الاحتلال أكد وجود مناطق آمنة في القطاع لكنه يقصفها بين حين وآخر"، مؤكدا أنهم يعانون من قلة الموارد، وأنهم طالبوا بدعم خارجي لكن حتى الآن لم يصل شيء.