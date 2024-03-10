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لبنان: رداً على اعتداء خربة سلم.. المقاومة تستهدف مستوطنة "ميرون"
أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، قصفها، اليوم الأحد، مستوطنة "ميرون" الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا".
وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ الاستهداف جاء رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على بلدة خربة سلم، الذي أدى إلى استشهاد عائلة نازحة من 4 أشخاص.
كما تأتي العملية، وفقاً للبيان، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.