لبنان: رداً على اعتداء خربة سلم.. المقاومة تستهدف مستوطنة "ميرون"

الساعة 09:41 ص|10 مارس 2024

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان، قصفها، اليوم الأحد، مستوطنة "ميرون" الإسرائيلية، شمالي فلسطين المحتلة، بعشرات صواريخ "الكاتيوشا". 

وأكّدت المقاومة، في بيان، أنّ الاستهداف جاء رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها الاعتداء على بلدة خربة سلم، الذي أدى إلى استشهاد عائلة نازحة من 4 أشخاص.

كما تأتي العملية، وفقاً للبيان، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته.