الدفاع المدني بغزة: إسقاط المساعدات زاد عدد الضحايا

فلسطين اليوم

أكد الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، أن أسلوب استخدام إسقاط المساعدات عبر طائرات الإغاثة الدولية "لم يحد من أزمة المجاعة التي يعاني منها أبناء شعبنا، بل زاد من عدد الضحايا الباحثين عن لقمة العيش".

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمد بصل، اليوم الأحد، إن استمرار العمل بهذا الأسلوب في تقديم الإغاثة قد تسبب في سقوط عدد من الضحايا والإصابات في صفوف المواطنين.

وشدد "بصل"، على ضرورة البحث عن حلول جذرية لثبوت عدم جدوى هذا الأسلوب في إغاثة المواطنين الذين يعانون من المجاعة في قطاع غزة.

وطالب بـ "ضرورة" العمل على إدخال هذه المساعدات عبر منافذ قطاع غزة، وإيصالها بطريقة آمنه لجميع المواطنين المحاصرين تجنباً لوقوع مزيداً من الضحايا.